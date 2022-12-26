نائب محافظ القاهرة تتفقد إزالات العقارات العشوائية الملاصقة لسور مجرى العيون

تفقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، خلال جولة ميدانية جهود الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية لاستكمال إزالة العقارات بمناطق السكر والليمون والجيارة وحوش الغجر، ضمن التطوير الجاري تنفيذه في نطاق حي مصر القديمة، لإعادة مناطق سور مجرى العيون والفسطاط لسابق عهدها مناطق تاريخية ذات جذب سياحي ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية.



وأكدت عبدالمنعم، اليوم الاثنين، استكمال أعمال إزالة العقارات بالمناطق الملاصقة لسور مجرى العيون، والذي يشهد محيطه أعمال تطوير، في إطار خطة الدولة لإزالة العشوائيات وتطويرها وتوفير حياة كريمة لقاطنيها وجعلها منطقة جذب سياحي، موضحة أن الأعمال تمت من خلال التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة المعنية والتنفيذية والمتابعة الميدانية ومديري منطقة الإسكان بالمنطقة الجنوبية وحي مصر القديمة والأجهزة الشرطية وقوات إنفاذ القانون.



ووجهت بضرورة التعاون مع أهالي المنطقة والمتابعة المستمرة لكل المستجدات على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات المناسبة أولا بأول، تنفيذا للخطة المتكاملة بسرعة الانتهاء من تسكين الأسر المستحقة بوحداتهم وتسليم الأسر وحدات مفروشة مجهزة بكمبوند متكامل الخدمات يضم 2268 وحدة مجهزة.



وأشارت إلى أن مشروعات الإسكان التي أقامتها الدولة بديل العشوائيات على أرض المحافظة ساهمت في تطوير العاصمة والتخلص من المناطق العشوائية بها، موضحة أنها ساهمت في توفير حياة كريمة لقاطنيها بمساكن آمنة تتوافر بها جميع الخدمات اللازمة، لتحقيق الاستقرار لهم، مشددة على الأجهزة التنفيذية بسرعة نهو الأعمال وإزالة جميع المعوقات التي تحول تنفيذ الأعمال في الموعد المحدد.