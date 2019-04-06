محامي تونسي: إعلان سيدة زواجها برجلين باطل قانونا وشرعا

قال المحامي التونسي منير بن صالحة، إن الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة، كتب في القانون أن تعدد الزوجات ممنوع ويعاقب عليه بالسجن، منوهًا بأن المشرع نسي كتابة «تعدد الزوجات والأزواج» بالنص.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد، أن زواج السيدة التونسية التي أعلنت زواجها من رجلين باطل شرعًا وقانونًا، موضحًا في الوقت نفسه أنها لا تعاقب على فعلها.

وشدد على أهمية القول إن «تعدد الأزواج جريمة في تونس» بالقانون؛ لأن العقوبة لا تطبق على الجريمة بدون نص، مضيفًا: «القانون الجنائي عندما نؤوله، لابد من تأويله بطريقة ضيقة وليس موسعة، وكل شيء لابد من وضع نص له».

ونوه بأن «كل ما هو غير ممنوع، يعني أنه مباح»، لافتًا إلى أهمية الاعتراف بالخطأ في القوانين، وتدخل المشرع لإصلاح التضارب أو النقص فيها.

ولفت إلى أن «السيدة التي تتزوج من اثنين في تونس عندها مشكلة قانونية؛ لأنه باطل على مستوى شروط الزواج»، مؤكدًا أن الشعب التونسي لا يقبل زواج امرأة باثنين، كسائر الشعوب العربية.

وأثارت سيدة تونسية تدعى «الحاجة سندس»، جدلًا واسعًا عبر موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك»، وذلك بعدما نشرت فيديو أعلنت فيه أنها ستكون أول تونسية تتزوج من رجلين في آن واحد.