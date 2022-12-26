محافظ الإسكندرية يتابع سيولة الحركة المرورية والانتهاء من تصريف مياه الأمطار

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جولة تفقدية لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية في تصريف مياه الأمطار الغزيرة التي سقطت على مدار الساعات الماضية بجميع أنحاء المحافظة.

وأوضح الشريف أن المحافظة تعرضت منذ الساعات الأولي من فجر اليوم لسقوط مياه أمطار غزيرة، نتج عنه تواجد تراكمات بعدد من الأماكن على مستوى المحافظة، مؤكدا أنه تم التعامل فورا مع تلك التجمعات والتي وصل عددها إلى 49 نقطة، بالتنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي والمرور وجميع الجهات المختصة.

وأكد الشريف أن جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة تتواجد في الشارع لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة.

ولفت إلى أنه جرى الاستعانة بسيارات الحي والصرف الصحي لشفط المياه الزائدة عن الطاقة الاستيعابية للمطابق.

وشدد الشريف على استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة، واستمرار كسح تجمعات المياه بالأماكن المتضررة وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بكامل طاقتها.