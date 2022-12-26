أكد اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أنه يجب على الدولة تعظيم دور الصناعة والزراعة خاصة بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن الأسمدة أحد المدخلات الرئيسية في الزراعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن إنتاج مصر من اليوريا تخطى 7 مليون طن، كما أن هناك فائض من إنتاج الفوسفات ويتم تصديره للخارج.

وأوضح، هشام الحصري، أن مجمع أبو رواش يضم مجموعة كبيرة من الصناعات المختلفة، كما أن أهمية افتتاح مصنع للأسمدة في المنطقة الصناعية يساعد على تعديل الميزان التجاري لمصر.

وتابع: الأسمدة الأزوتية متوفرة في كافة الجمعيات بمختلف المحافظات، موضحًا أنه لا يوجد أي مشاكل في الأسمدة الزراعية لدينا في مصر حاليا، مؤكدًا أن مصر توفر سعر الأسمدة بثلث سعرها مقارنة بالأسعار العالمية.

وأردف هشام الحصري هناك اجتماع كان الأسبوع الماضي مع وزير التموين لتحديد أسعار السكر والبنجر، وفقا للظروف الحالية.

وأكد الحصري، أن هناك زيادة في المساحة المزروعة للقمح بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن زيادة في أسعار القمح بنسبة تبدأ من 20% تصل لـ25%، ومن المحتمل أن نصل إلى إنتاج 7 ملايين طن قمح الموسم المقبل.