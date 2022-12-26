أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يؤدون صلاة الجنازة على النائب مصطفى كامل

شارك عدد كبير من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وأبناء القوات المسلحة، في صلاة الجنازة على النائب مصطفى كامل رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ السابق، والذى وافته المنية أمس الأحد عقب مشاركته بالجلسات العامة.

حرص عدد كبير من القامات العسكرية والبرلمانية على المشاركة بالجنازة التى أقيمت بمسجد المشير بالتجمع الخامس، حيث قام الجميع بالاصطفاف بالجنازة ضمنهم أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، فيما شهدت الجلسة العامة للشيوخ اليوم الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على روح النائب الراحل.

وكان قد نعى رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، النائب مصطفى كامل، عضو المجلس، الذى وافته المنية أمس الأول.