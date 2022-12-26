أوكرانيا: مقاعد روسيا بالأمم المتحدة ومجلس الأمن لا أساس لها في القانون الدولي

أطلقت وزارة الخارجية الأوكرانية، مبادرة تهدف إلى الاستفسار عن عضوية روسيا في الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى، وفقا لما ذكرته صحيفة "أوكرانسكا برافدا" الأوكرانية اليوم الاثنين.

وقال التقرير، الذي استند إلى وثيقة لوزارة الخارجية الأوكرانية، إن الوزارة ترى أن مقاعد موسكو في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لا أساس لها في القانون الدولي.

وبحسب الوثيقة، كانت روسيا تنظر إلى نفسها "زورا" منذ ديسمبر 1991 على أنها عضو في الأمم المتحدة.

وترى الوثيقة أن اسم "الاتحاد الروسي" لا يظهر في ميثاق الأمم المتحدة، وتصر على أن روسيا لم تخضع لإجراءات الإنضمام اللازمة بعد تفكك الاتحاد السوفيتي.

وتشير الوثيقة إلى الإجراء في أعقاب انقسام تشيكوسلوفاكيا إلى دولتين، وإلى كيفية تقدم الجمهوريات اليوغوسلافية السابقة بطلب العضوية بعد تفكك يوغوسلافيا.

وتعتبر روسيا نفسها الدولة الوريث الشرعي للاتحاد السوفيتي، أحد الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة.