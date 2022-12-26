الرئيس المكسيكي يوافق على التحقيق في سرقة علمية لقاضية بالمحكمة العليا

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل أوبرادور، اليوم الإثنين، إنه وافق على طلب من الوزيرة ياسمين إسكيفيل القاضية البارزة بالمحكمة العليا تطلب فيه من الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك التحقيق فيما إذا كانت هي التي قامت بسرقة أطروحتها العلمية أم أن أطروحتها هي التي سرقت منها.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، بأنه تم طرح اسم اسكويفل كمرشحة لرئاسة المحكمة، حيث ينتخب القضاة رئيسا جديدا للمحكمة قبل الثاني من يناير المقبل.

وقال الرئيس أوبرادور المعروف أيضا باسم "أملو"، وفقا للأحرف الأولى من اسمه، خلال مؤتمره الصحفي اليومي إن حكومته لم تدعم أي مرشح لرئاسة المحكمة

وأوضح "أملو" أن القضاة هم الذين سيتخذون القرار بشأن من سيتولى رئاسة المحكمة.

وأضاف أنه من غير العدل الحكم على إسكيفيل بناء على تقرير إعلامي قبل أن تنهي الجامعة تحقيقها.