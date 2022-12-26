الرئيس السيسي: الحديث عن تأثر دخل قناة السويس بسبب مشروعات أخرى نظري جدا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن البعض يتحدث عن أن هناك مشروعات سيتم تنفيذها وتؤثر على دخل قناة السويس، واصفا هذا الحديث بأنه نظري جدا.

جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية (النصر) بأبورواش بمحافظة الجيزة.

وأضاف أن هذا الأمر يستلزم إنشاء مشروعات وشركات أخرى اعتمادا على الملاءة المالية الشهرية.

وذكر أن هذه الملاءة تتيح الدخول في مشروعات، ليس بمبلغ 500 مليون جنيه فقط كما هو متاح في الوقت الحالي.

ويساهم مجمع الصناعات الكيميائية المتوسطة بأبو رواش، فى تغطية احتياجات السوق المحلى من الأكسجين الطبى اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم العديد من المشروعات الإنتاجية كذلك الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية وصناعة الورق والمنسوجات وعدد من الصناعات الغذائية والدوائية، وقد تم تنفيذ تلك المشروعات بالتعاون مع العديد من الشركات المدنية.