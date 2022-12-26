إبراهيم حسن يحمل إيهاب جلال مسؤولية تراجع المصري البورسعيدي

حمل إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري البورسعيدي، مسئوولية تراجع الفريق الكروي الأول إلى إيهاب جلال المدير الفني السابق للفريق والحالي لفاركو بسبب التعاقد مع لاعبين دون المستوى ولا تليق بإمكانيات النادي.

وأكد إبراهيم حسن عقب فوز فريقه على الإسماعيلي بهدفين مقابل لاشئ في الدوري الممتاز سجلهما جريندو، أن حسام حسن المدير الفني طلب تدعيمات خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأوضح إبراهيم حسن أن حسام حسن المدير الفني بذل جهدا كبيرا منذ توليه المسئوولية من أجل تحسين أداء الفريق وحثهم على زيادة الروح والحماس داخل الملعب إلى جانب علاج أخطاء فنية كبيرة عانى منها اللاعبون خلال الفترة الماضية.