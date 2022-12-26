بلغ عدد الزيارات الخارجية للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الخارج خلال عام 2022، نحو 20 زيارة خارجية، كان على رأس مباحثات الرئيس خلالها القضايا الهامة في الدول العربية وإفريقيا، فضلا عن متابعة بعض الأحداث الرياضية.

ورصدت الهيئة العامة للاستعلامات زيارات الرئيس السيسي للخارج خلال عام 2022، نعرضها في التقرير التالي:

1- زيارة الرئيس السيسي إلى الأردن للمشاركة في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"

في 20 ديسمبر الماضي، وصل الرئيس السيسي إلى الأردن للمشاركة في الدورة الثانية من مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، بمشاركة عدد من دول الجوار والدول الصديقة.

وجاءت مشاركة الرئيس في إطار دعم مصر لعودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، والحرص على ضمان أمنه واستقراره.

2- زيارة الرئيس السيسي إلى واشنطن للمشاركة في القمة الأمريكية الإفريقية

وفي 14 ديسمبر الماضي، وصل الرئيس السيسي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية الإفريقية، والتي انعقدت خلال الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر 2022، بمشاركة 49 من القادة الأفارقة.

يذكر أن قمة أمريكا- إفريقيا هي القمة الثانية من نوعها، حيث عقدت الأولى في عام 2014 بمبادرة من الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

3- زيارة الرئيس السيسي إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية الصينية الأولى

في 8 ديسمبر الماضي، توجه الرئيس السيسي إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية الصينية الأولى، والتي تعقد بالعاصمة الرياض.

وجاءت مشاركة الرئيس في القمة العربية الصينية في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول العربية والصين، فضلاً عن المساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك لتحقيق المصالح المشتركة.

4- زيارة الرئيس السيسي إلى قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم

وفي 20 نوفمبر الماضي، توجه الرئيس السيسي إلى دولة قطر الشقيقة؛ لحضور حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم، والذي سيقام بالعاصمة الدوحة.

وجاءت مشاركة الرئيس في هذا الحدث الرياضي العالمي تلبيةً لدعوة شقيقه الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وذلك في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين مصر وقطر.

5- زيارة الرئيس السيسي للجزائر للمشاركة في القمة العربية الـ31

في 1 نوفمبر الماضي، توجه الرئيس السيسي إلى الجزائر الشقيقة للمشاركة في القمة العربية الحادية والثلاثين، والتي عقدت على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بالعاصمة الجزائر تحت شعار لم الشمل.

وجاءت مشاركة الرئيس بالقمة العربية في إطار حرص مصر على تدعيم أواصر علاقات التعاون والاخوة مع جميع الدول العربية الشقيقة واستمراراً لدور مصر المحوري في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية كافة.

6- زيارة الرئيس السيسي إلى قطر

في 13 سبتمبر الماضي، توجه الرئيس السيسي إلى مدينة الدوحة في زيارة رسمية لمدة يومين، والتى تعد الأولى من نوعها له إلى دولة قطر، وذلك تلبيةً للدعوة الموجهة إلى الرئيس من شقيقه الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وجاءت الزيارة تتويجاً للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة.

7- زيارة الرئيس السيسي إلى العاصمة الفرنسية باريس

في 22 يوليو الماضي، قام الرئيس السيسي بزيارة رسمية إلى العاصمة الفرنسية باريس، تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون .

وشهد اللقاء التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية، لاسيما مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، كما تم استعراض تطورات الأوضاع في كلٍ من شرق المتوسط وليبيا وسوريا ولبنان،

8- زيارة الرئيس السيسي إلى العاصمة الصربية بلجراد

في 19 يوليو الماضي، غادر الرئيس السيسي العاصمة الألمانية برلين متوجهًا إلى العاصمة الصربية بلجراد، وكان في وداعه كبار رجالة الدولة الألمان وأعضاء السفارة المصرية في برلين.

9- زيارة الرئيس السيسي إلى العاصمة الألمانية برلين

في 17 يوليو الماضي، وصل الرئيس السيسي إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة في فعاليات "حوار بيترسبرج للمناخ" برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا.

وجاءت زيارة الرئيس إلى مدينة برلين تلبية لدعوة من المستشار الألماني أولاف شولتز، للمشاركة في فعاليات "حوار بيترسبرج للمناخ" يوم 18 يوليو، وذلك برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا.

10- زيارة الرئيس السيسي إلى السعودية للمشاركة في "قمة جدة"

في 16 يوليو الماضي، وصل الرئيس السيسي إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في "قمة جدة"، والتي ستجمع قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية .

وجاءت مشاركة الرئيس في إطار حرص مصر على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية على نحو يلبي تطلعات ومصالح الأجيال الحالية والقادمة من شعوب المنطقة، ويعزز من الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

11- زيارة الرئيس السيسي إلى البحرين

في 28 يونيو الماضي، وصل الرئيس السيسي للعاصمة البحرينية المنامة، حيث استقبله الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين في مطار المنامة ثم قصر الصخير الملكى، وأقيمت له مراسم الاستقبال الرسمي.

12- زيارة الرئيس السيسي إلى سلطنة عمان

في 27 يونيو الماضي، وصل الرئيس السيسي إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وجاءت زيارة الرئيس إلى سلطنة عمان في إطار جولة خليجية شملت أيضا دولة البحرين الشقيقة.

13- الرئيس السيسي يتوجه إلى أبوظبي لتقديم العزاء فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد

في 14 مايو الماضي، توجه الرئيس السيسي إلى أبوظبي وقدم العزاء فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

14- الرئيس السيسي يلتقي ملك الأردن وولي عهد أبو ظبي ورئيس وزراء العراق

في 25 مارس الماضي، التقى الرئيس السيسي بمدينة العقبة بالملك عبدالله الثانى بن الحسين عاهل الأردن، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، ومصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق.

وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الدول الأربع في جميع المجالات، خاصة التجارية والاقتصادية.

15- زيارة الرئيس السيسي إلى المملكة العربية السعودية

في 8 مارس الماضي، توجه الرئيس السيسي إلى مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية.

وجاءت هذه الزيارة في إطار عمق العلاقات المصرية السعودية وما يربط بين الدولتين الشقيقتين من علاقات أخوة وتعاون على جميع الأصعدة.

16- زيارة الرئيس السيسي إلى دولة الكويت

في 22 فبراير الماضي، وفي إطار خصوصية العلاقات المصرية الكويتية وما يجمع الدولتين الشقيقتين من روابط اخوية وعلاقات تعاون متشعبة على جميع الأصعدة، توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الثلاثاء إلى دولة الكويت.

17- زيارة الرئيس السيسي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في القمة الإفريقية الأوروبية

في 15 فبراير الماضي، توجه الرئيس السيسي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، والتي عقدت على مدار يومي 17 و18 فبراير 2022 بمقر الاتحاد الأوروبي.

وعقدت القمة الأفريقية الأوروبية هذا العام تحت عنوان "أفريقيا وأوروبا: قارتان برؤية مشتركة حتى 2030.

18- زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا للمشاركة في قمة محيط واحد

في 11 فبراير الماضي، توجه الرئيس السيسي إلى مدينة بريست الفرنسية؛ للمشاركة في قمة "محيط واحد"، والتي جاءت في إطار سلسلة قمم تُعني بالموضوعات البيئية ينظمها الجانب الفرنسي بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون منذ عام 2017.

وركزت القمة -هذا العام- على الموضوعات ذات الصلة بالبحار والمحيطات، بما في ذلك الحفاظ على النظم الحيوية بها ومكافحة التلوث البحري بشتى أنواعه وعلاقة البحار والمحيطات بجهود مواجهة تغير المناخ، فضلاً عن دعم مفهوم "الاقتصاد الأزرق المستدام" وحشد التمويل له.

19- زيارة الرئيس السيسي إلى جمهورية الصين الشعبية

في 3 فبراير الماضي، توجه الرئيس السيسي إلى جمهورية الصين الشعبية لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين، والتي عقدت بالعاصمة الصينية بكين يوم 4 فبراير 2022.

وجاءت مشاركة السيد الرئيس في هذا الحدث الرياضي العالمى الضخم تلبيةً لدعوة الرئيس الصيني "شي جين بينج"، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية التي تربط مصر والصين.

20- زيارة الرئيس السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة

في 26 يناير الماضي، توجه الرئيس السيسي إلى دولة الإمارات، في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يجمع الدولتين من روابط أخوية تاريخية وعلاقات تعاون وتنسيق متبادل على جميع الأصعدة.

والتقى الرئيس السيسي في قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وعقدت مباحثات ثنائية بين الجانبين.