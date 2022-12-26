شبانة يكشف حقيقة عودته للزمالك في يناير

كشف محمود شبانة، مدافع سموحة المعار من الزمالك، حقيقة الحديث عن عودته للزمالك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أعلن في وقت سابق عودة محمود شبانة مدافع الفريق المعار لسموحة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال شبانة في تصريحات تلفزيومية عبر قناة «الحياة»: « لم يتواصل معي أي مسؤول من الزمالك حتى الآن للعودة إلى الفريق مجدداً، ولكن الزمالك بيتي والأهم بالنسبة لي هو المشاركة والتواجد بشكل أساسي».

وأضاف: «لم نتعمد إضاعة الوقت الأهلي، ولم يسقط أي لاعب أثناء المباراة بدون داعي، ولكن طارق العشري دفعنا لمشاهدة مباريات مونديال قطر، من أجل تطوير الأداء الدفاعي».

وأتم: «للأسف في الفترة الأخيرة الفريق يعاني من ضغط المباريات بالدوري، وتسبب الأمر في سقوط أكثر من لاعب للإصابة في المباريات الماضية».

سموحة تعادل مع الأهلي بدون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد، على ملعب «الأهلي وي السلام»، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدري المصري الممتاز.