البرازيل: لولا دا سيلفا يعود إلى برازيليا لتحديد الأسماء الأخيرة في الحكومة



عاد الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الاثنين، إلى العاصمة برازيليا؛ لإكمال تشكيل حكومته، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



ونقلت بلومبرج عن مصادر صحفية القول، إنه من المتوقع الإعلان عن الأسماء الـ16 المتبقية بعد غد الأربعاء.



وتدور المعضلة الرئيسية حول وزارة التخطيط ومنصب حليفتيه سيمون تيبت ومارينا سيلفا.



وقرر الرئيس دا سيلفا تعيين مارينا سيلفا وزيرة للبيئة، ويحاول الآن إيجاد منصب لتيبت التي جاءت في المركز الثالث

في السباق الرئاسي، وألقت بثقلها لدعم دا سيلفا في جولة الإعادة.



ويريد حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية الذي تنتمي إليه تيبت وزارتين على الأقل، من بينهما وزارة النقل للسيناتور المنتخب رينان فيلهو.



وقالت الصحف البرازيلية إنه سيتم بعد ذلك إسناد وزارة المدن إلى تيبت، رغم أن سياسيين آخرين أعضاء بالحزب يرغبون أيضا في تولي هذا المنصب.