رئيس الحكومة العراقية يفتتح ملعب الميناء الاولمبي قبل انطلاق خليجي 25

افتتح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مساء اليوم الاثنين ملعب الميناء الاولمبي في محافظة البصرة



وأقيمت إحتفالية كبرى حضرها عدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين وسفراء بلدان مجلس التعاون الخليجي واليمن.



وتخلل الاحتفال تكريم الجهات والشركات المنفذة لمجمع ملعب الميناء الاولمبي من قبل وزارة الرياضة والشباب.



وسيحتضن ملعب الميناء مباريات المجموعة الثانية لبطولة خليجي 25 التي ستنطلق في السادس من يناير المقبل في البصرة للمرة الثانية في العراق منذ عام 1979.



ويقع ملعب الميناء الاولمبي بمنطقة المعقل في البصرة، ويتسع الاستاد لَـ30 الف مشجع مع وجود ملعبين للتدريب سعة 400 مشجعا لكل منهما، فضلا عن وجود ست بوابات لدخول وخروج الجماهير.



وصمم هيكل الملعب الخرساني على شكل أمواج، والهيكل الحديدي على شكل سارية السفينة والاشرعة.



ويحتضن الملعب اليوم الاثنين مباراة ودية تجمع بين الميناء العراقي والعربي الكويتي لتدشين الملعب رسميا، حيث اكتظت المدرجات بالمشجعين وسط أجواء احتفالية.