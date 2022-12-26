يايا توريه يختار الأفضل بين ميسي ورونالدو

اختار أسطورة ساحل العاج يايا توريه أعظم لاعب على الإطلاق بين الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

يعد الثنائي رونالدو وميسي بلا شك أفضل لاعبي كرة القدم على مر العصور، حيث فاز الثنائي بـ 12 جائزة كرة ذهبية والعديد من الجوائز الأخرى.

وسبق لـ توريه أن زامل ميسي في برشلونة لمدة 3 سنوات في الفترة من 2007 حتى 2010 قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي.

ولا يخفي يايا توريه إعجابه الشديد بليونيل ميسي، الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات، في حوار مع "سكاي سبورتس" قائلًا:" أنا من محبي ميسي وأعتقد أن الجميع يعرف ما حققه في مسيرته، وما يمكن أن يكون".

أتم: "بعد فوز ميسي بكأس العالم، بالطبع فهو يتفوق على رونالدو لكنهما أسطورتان بالفعل ومن أفضل لاعبي كرة القدم في هذا الجيل ويمكن القول في كل العصور".