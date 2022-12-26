استقرار الريال البرازيلي مع قرب اكتمال تشكيل حكومة الرئيس الجديد لولا دا سيلفا

انضم الريال البرازيلي إلى موجة الاستقرار والتقلبات البسيطة التي شهدتها العملات في العالم، اليوم الاثنين،

في ظل إغلاق أسواق الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا وأغلب أسواق السلع العالمية بمناسبة عيد الميلاد وفقا للتقويم الغربي. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الريال يتحرك منذ أغسطس الماضي في نطاق 01ر5 و43ر5 ريال لكل دولار. في الوقت نفسه، خفض المتعاملون في سوق مبادلة أسعار الفائدة تقديراتهم لأسعار الفائدة في البرازيل خلال العام المقبل حيث يتعامل هؤلاء التجار حاليا على أساس ارتفاع الفائدة بمقدار 16 نقطة أساس بحلول مايو المقبل، في حين كانوا يتعاملون على أساس 47 نقطة أساس منذ أسبوعين. وذكرت بلومبرج أن البرلمان البرازيلي في عطلة نيابية حتى نهاية يناير المقبل وهو ما يقلل الضجيج السياسي الذي يؤثر على أسواق المال بشكل عام. ويترقب المستثمرون إعلان اسم رئيس الوزراء المقبل للبرازيل في الوقت الذي أمضى فيه الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا اليوم في اختيار أعضاء حكومته الجديدة، حيث يقول المحللون إن لولا سيعلن حكومته الجديدة يوم الأربعاء المقبل. ومن المقرر أن يتم تنصيب لولا رئيسا للبلاد أول يناير المقبل خلفا للرئيس المنتهية ولايته جاير بولسونارو.