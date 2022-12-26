موريتانيا: حزب تواصل الإسلامي المعارض ينتخب رئيسا جديدا له

انتخب المؤتمر الرابع العادي لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" أكبر حزب معارض بتوجهات إسلامية ليل الأحد/الاثنين حمادي ولد سيد المختار رئيسا جديدًا للحزب بعد انسحاب الرئيس المنتهية ولايته من المنافسة.

ويبلغ عمر ولد سيد المختار (52 عاما) وهو عضو في البرلمان عن دائرة " كيفه" شرق البلاد .

ولم يكن الرئيس الجديد لإسلاميي موريتانيا معروفا في الساحة السياسية قبل انتخابه نائبا في البرلمان في 2018.

ويجسد هذا الاختيار رغبة من الإسلاميين في تغيير قيادة حزبهم كل أربع سنوات لدى انعقاد كل مؤتمر عام للحزب .

ويمتلك الحزب أربعة عشر مقعدا في البرلمان وقد حصل على هذه المقاعد في آخر انتخابات برلمانية شهدتها موريتانيا في خريف 2018 والتي جعلت من الحزب أكبر تشكيل سياسي معارض في موريتانيا.