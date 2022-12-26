حسام حسن يرفض منح لاعبي المصري راحة من التدريبات بعد الفوز على الإسماعيلي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة حسام حسن، مواصلة التدريبات ورفض منح أي إجازة أو راحة للاعبي فريقه عقب الفوز على فريق نادي الإسماعيلي بهدف نظيف في الدوري الممتاز.

وحرص حسام حسن المدير الفني للفريق على رفع شعار لا وقت للراحة نظرًا لضغط المباريات، مشيراً أن المصري أمامه مباراة مهمة أمام فريق أسوان، الذي ظهر لاعبوه بمستوى مرتفع للغاية وحقق نتائج طيبة.

ويستعد المصري لمواجهة أسوان يوم الخميس 29 ديسمبر الجاري على إستاد السويس الجديد في الخامسة مساء ضمن مباريات الأسبوع العاشر من الدوري، والذي يغيب عنها إيزي إيميكا بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة أمام الإسماعيلي.