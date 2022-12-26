توقعات برفع أسعار تذاكر المترو في كوريا الجنوبية العام المقبل

ذكرت تقارير محلية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد، أن من المتوقع أن ترتفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق في العاصمة سول وبعض المدن المجاورة العام المقبل، بعد تجميد استمر منذ عام 2015، بعدما فشلت الشركات المشغلة في تأمين الأموال الكافية لتعويض العجز المتزايد.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن مسؤولي حكومة سول أن الجمعية الوطنية أقرت يوم أمس السبت، ميزانية حكومية بقيمة 7ر638 تريليون وون (497 مليار دولار) لعام 2023، لكنها لم تخصص ميزانية لالتزام الخدمة العامة لتعويض العجز الناجم عن سياسة الاستخدام المجاني لمترو الأنفاق للمسنين، والمعوزين وذوي الإعاقة.

وظلت أسعار تذكرة مترو الأنفاق الأساسية في سول دون تغيير عند 1250 وون (97ر0 دولار) منذ الارتفاع الأخير في عام 2015 من 1050 وون (82ر0 دولار).

ومن المحتمل أن يؤدي ارتفاع سعر تذكرة مترو الأنفاق إلى زيادة أجرة حافلات المدينة أيضا، بالنظر إلى الحالات السابقة.