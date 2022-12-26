عضو بـ«اتحاد الصناعات»: سيتم تقديم تبرعات بـ18 غرفة تجارية لدعم مستشفى 57357

قال أسامة الشاهد، رجل الاقتصاد وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، سيتم تقديم تبرعات بـ18 غرفة تجارية باتحاد الصناعات والعمل على تقديم تبرع كبير لمستشفى 57357، مضيفا: "لدينا 18 غرفة سأتصل بكل أعضاء الاتحاد اللي ماسكين الغرف لتقديم الدعم".

وأضاف أسامة الشاهد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، اليوم الأحد، أنه سيتواصل مع المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ومجلس إدارة اتحاد الصناعات للتحرك سريعا لدعم مستشفى 57357.

وأكد أسامة الشاهد، رجل الاقتصاد وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن اتحاد الصناعات داعم بشكل كبير للحفاظ على استمرار عمل مستشفى 57357 وعلاج الاطفال المصابين بالسرطان.