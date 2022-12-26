نعت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن، مصطفى كامل عضو مجلس الشيوخ محافظ بورسعيد الأسبق الذي رحل إلى جوار ربه بعد رحلة عطاء ثرية، قدم فيها لبلده وأهله الكثير من الجهد والعمل بإخلاص ندُر أن نجد له مثيلا.

وأكدت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الراحل كان قدوة تُحتذى في كل المواقع التي شغلها في خدمة القوات المسلحة حيث كان أحد أبطال حرب أكتوبر، كما تولى قيادة قوات الصاعقة وعمل مديراً للكلية الحربية، ثم عُين محافظاً لبورسعيد وصولاً لعضوية مجلس الشيوخ كأحد أعضائه البارزين والحريصين على الأداء الراقي حتى آخر لحظة من عمره.

وتابعت: "إذ كان حاضراً الجلسة العامة للمجلس صباح اليوم والتي رحل عقب انتهائها، وإنني إذ أتقدم بخالص التعازي لأسرة الفقيد وذويه، لأدعو المولى عز وجل أن يشمله بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعاً الصبر على مصابنا. وإنا لله وإنا إليه راجعون".