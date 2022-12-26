فرق طوارئ لمواجهة مياه الأمطار المتساقطة بشوارع وميادين القاهرة

نظافة القاهرة: نشر المعدات بالشوارع الجانبية والرئيسية والمحاور والكبارى والأنفاق لسحب المياه أول بأول



قال مصدر مسئول بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، إنه تم تشكيل فرق طوارئ متكاملة، لمجابهة حالة الطقس السيئ التي تشهدها العاصمة خلال الأيام الجارية، مؤكدًا بذل جهود مضاعفة بالتنسيق مع شركات الصرف الصحي ومياه الشرب بالقاهرة، لسحب تجمعات المياه من الشوارع والميادين.



وأضاف المسئول لـ"الشروق"، اليوم الاثنين، أن فرق الطوارئ مستعدة وجاهزة للتعامل مع موجات الطقس غير المنتظمة وفقًا لتعليمات هيئة الأرصاد الجوية، منوهًا بنشر المعدات بالشوارع الجانبية والرئيسية والمحاور والكباري والأنفاق، للتصدي لمياه الأمطار المتساقطة.



وأشار إلى أن فرق الطوارئ مشكلة من أطقم الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة مزودين بمساحات كبيرة الحجم خاصة بسحب المياه إلى بالوعات الصرف الصحي المتواجدة بالمنطقة، منوهًا بمساعدة شركات الصرف الصحي ومياه الشرب في رفع المياه وتجمعاتها.



وأكد على تطهير كل بالوعات الصرف الصحي وصيانتها بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي أولًا بأول خلال الأشهر الماضية، تمهيدًا لاستقبال مياه الأمطار بفصل الشتاء الجاري.



وأشار إلى تفعيل غرف العمليات بمختلف أحياء المحافظة لتلقي الشكاوى والاستجابة السريعة لها، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بتكثيف التواجد الميداني ورفع كفاءة النظافة بشوارع وميادين العاصمة.