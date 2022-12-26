مدبولي: حريصون على إعادة عجلة الاقتصاد لما كانت عليه في السابق

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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة واجهت تحديات كبيرة بسبب ظروف الحرب الروسية الأوكرانية.

جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية (النصر) بأبورواش بمحافظة الجيزة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن الحكومة حريصة على إعادة عجلة الاقتصاد لما كانت عليه في السابق.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل وفقا خطة متكاملة تتم دراستها بشكل أسبوعي، تتضمن استعراض المعلومات والبيانات كاملة أمام المواطنين لبث رسائل طمأنة.

ويساهم مجمع الصناعات الكيميائية المتوسطة بأبو رواش، فى تغطية احتياجات السوق المحلى من الأكسجين الطبى اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم العديد من المشروعات الإنتاجية كذلك الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية وصناعة الورق والمنسوجات وعدد من الصناعات الغذائية والدوائية، وقد تم تنفيذ تلك المشروعات بالتعاون مع العديد من الشركات المدنية.