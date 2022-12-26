منظمات إغاثة تعلق نشاطها في أفغانستان بعد حظر طالبان عمل المرأة

بدأت العديد من منظمات الإغاثة وقف عملياتها في أفغانستان بعدما فرضت حركة طالبان حظرا جديدا على عمل السيدات بمنظمات غير حكومية، ما قد يتسبب في تعطيل المساعدات الإنسانية إلى الملايين خلال أشهر الشتاء القارس.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت لجنة الإنقاذ الدولية، وهي واحدة من أكبر منظمات الإغاثة في أفغانستان، إنه "إذا لم يُسمح لنا بتوظيف السيدات، فلن نتمكن من تسليم المساعدة لأولئك المحتاجين.. لذا، تعلق لجنة الإنقاذ الدولية خدماتنا حاليا في أفغانستان".

وتشكل السيدات 3 آلاف عامل من أصل 8 آلاف هم القوة العاملة للجنة في أفغانستان.

ومن بين المنظمات الأخرى التي أوقفت عملياتها: "أنقذوا الأطفال" و"المجلس النرويجي للاجئين" و"هيئة كير الدولية".

وقالت المنظمات الثلاثة في بيان مشترك: "بدون عمالتنا من السيدات، لا نستطيع الوصول بفعالية إلى أطفال ونساء ورجال، في حاجة ماسة للمساعدة في أفغانستان".