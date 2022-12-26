عمرو أديب: هل اللي اتعمل في محمد صلاح وشيخ الأزهر معقول يا جماعة!

استنكر الإعلامي عمرو أديب، الحملات التي تدعو إلى عدم تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد، منوهًا إلى أن تلك الحملات طالت بعض الشخصيات العامة كاللاعب العالمي محمد صلاح، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الأحد: «اللي اتعمل في محمد صلاح وشيخ الأزهر لا يمكن يقبله أو يفهمه أحد، في ناس بتزايد على شيخ الأزهر، هل ده معقول يا جماعة؟ ده حتى الكلمة الطيبة صدقة».

وتوجه بالتهنئة إلى مسيحيي الشرق والغرب بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معقبًا: «البعض يقول متعيدش على المسيحي ولا تتشبه بالمسيحيين، لكن طبعا كل سنة وأخواتنا المسيحيين طيبين، وليذهب أي حد يقول كلامًا زي كده، إلى المكان الذي يريد أن يذهب إليه».

وأعرب عن استنكاره للهاشتاج الذي أطلقه البعض بعنوان «أنا مسلم لن أهنئ مسيحي»، متسائلًا: «يعني إيه أنا مسلم لن أهنئ مسيحي؟؟ ده مولد السيد المسيح، هل محتاج إني أقعد أتكلم عن هذا الأمر كثيرا؟».

ونوه إلى أن ما تعرضت له بعض الشخصيات العامة في مصر لا يمكن أن يقبله أو يفهمه أحد، موضحًا أن مظاهر الاحتفال بتزيين شجرة الكريسماس ووضعها في المنازل بدأت في القرن الـ16، وليست مع ظهور المسيحية في العالم.