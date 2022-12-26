تنظيم الشباب: إطلاق سراح 14 صيادا إيرانيا بعد سنوات من اختطافهم في الصومال

وقد احتُجز بعضهم لمدة ثماني سنوات بعد اختطافهم في المياه الدولية القريبة من الصومال.

وأُطلق سراح الصيادين بعد شهر تقريبا من إعلان الشرطة الصومالية أنها عثرت على 20 أجنبيا، 14 إيرانيا وستة باكستانيين، بالقرب من أراض يسيطر عليها متشددون.

ولم توضح الشرطة كيف تم إطلاق سراح هؤلاء، مشيرة الى أنه تم العثور عليهم أثناء تجولهم في جزء من ولاية غالمودوغ الواقعة تحت سيطرة المتشددين. وأكدت في حينه أنهم سيخضعون للاستجواب.

وأوضح متحدث باسم الشرطة في حينه أن بعض هؤلاء خطفتهم الحركة في 2014، في حين أسرت آخرين في 2019.

وأشارت تقارير إلى أنهم قد يكونون اختطفوا من قبل قراصنة ثم نقلوا الى حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تضم مقاتلين أجانب في صفوفها.

في عام 2020، تم الافراج عن ثلاثة صيادين إيرانيين كان يعتقد أنهم آخر الرهائن المحتجزين لدى قراصنة صوماليين بعد خمس سنوات من الأسر.

وشنت حركة الشباب عدة هجمات في الصومال في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك تفجير سيارتين مفخختين في العاصمة مقديشو في أكتوبر/تشرين الأول، مما أسفر عن مقتل 120 شخصا.