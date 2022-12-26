وفاة طفلين في حادث سير في سلوفاكيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توفي طفلان في حادث مروري في سلوفاكيا يوم الأحد، يوم عيد الميلاد.

وقالت متحدثة باسم خدمات الطوارئ في البلاد إن السائق فقد السيطرة على سيارته. وسقطت السيارة من جسر واصطدمت بعمود خشبي مما تسبب في قذف الطفلين من السيارة إلى الخارج.

وجرى نقل السائق وراكب آخر كان يجلس بجانبه الى المستشفى. كما تم استخدام مروحية في عملية الانقاذ.

وفتحت الشرطة تحقيقا للاشتباه في ارتكاب جريمة قتل نتيجة إهمال والتسبب في إصابة جسدية نتيجة إهمال، وقالت إن السائق ربما لم يخفض سرعته لتتلائم مع حالة الطريق.

ووقع الحادث بالقرب من قرية رودناني في منطقة سبيشسكا نوفا فيس، على بعد حوالي 275 كيلومترا شرق العاصمة السلوفاكية براتيسلافا.