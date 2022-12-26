الصين: إلغاء إجراءات الحجر الصحي لفيروس كورونا اعتبارا من 8 يناير المقبل

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الاثنين، إن الصين ستلغي جميع إجراءات الحجر الصحي المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اعتبارا من 8 يناير، ومن بينها متطلبات المسافرين داخل البلاد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت اللجنة اليوم الاثنين، إن الصين ستنهي شرط الحجر الصحي للمسافرين القادمين للبلاد.

وستخفض الصين مستوى خطر فيروس كورونا اعتبارا من 8 يناير، مما يعني أن المسافرين لن يضطروا بعد الآن إلى الدخول في الحجر الصحي لدى وصولهم.

وفي الوقت الحالي، يتعين على المسافرين قضاء خمسة أيام على الأقل في الحجر الصحي في أحد الفنادق، والعزل والخضوع للمراقبة الدقيقة.

وفي بعض الأماكن أثناء جائحة كورونا ، كان على المسافرين الوافدين الدخول في الحجر الصحي لمدة 21 يوما.

وقالت اللجنة إنه في المستقبل، سيتعين على المسافرين فقط إظهار دليل على أن اختبارهم سلبي لكوفيد -19 قبل المغادرة إلى الصين، وإنهم لن يضطروا إلى الاختبار عند الوصول.

وفي تغييرات تدريجية أخرى، سيسمح للمواطنين الصينيين بالسفر إلى الخارج مرة أخرى، بعد منعهم من القيام بذلك في ظل القيود الصارمة.

ويأتي التخفيف بعد أن أنهت الصين بشكل مفاجئ سياسة صفر كوفيد في 7 ديسمبر، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من عمليات الإغلاق والاختبارات الجماعية وغيرها من الإجراءات الصارمة.

وقالت السلطات إن هذا التحول يرجع إلى حقيقة أن متحور أوميكرون الجديد أقل خطورة.

ويشار إلى أن الفيروس ينتشر بسرعة في الصين منذ تغيير تلك السياسة.

ووفقا للتقديرات الداخلية التي لم يتم تأكيدها رسميا، أصيب 248 مليون شخص، أو 18٪ من السكان، بكوفيد في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر ديسمبر الجاري وحده.