رد أسطورة كرة اليد المصرية أحمد الأحمر، على أنباء تهربه من اللعب بقميص منتخب مصر والاعتزال الدولي، بعد إعلان باروندو قائمة الفراعنة لمعسكر رومانيا استعدادًا لبطولة العالم المقبلة.

وقال أحمد الأحمر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" للتوضيح ناس كتير كلمتني ومعتقدين إنني لا أرغب في الانضمام للمنتخب، ولكن بالعمس بعد إعلان الاتحاد اعتزالي الدولي كان معنديش مشاكل مع ده والدنيا كانت تمام".

أضاف:" لكن بعد إصابة زميلي يحيى خالد، تفاجأت بتصريحات أنني رفضت الانضمام للمنتخب".

تابع:" الحقيقة أنه لم يتواصل معي أحد من الاتحاد المصري لكرة اليد من الأساس، لأني بالتأكيد وقتها لم أكن أتردد ثواني لخدمة منتخب بلادي إللي من حقه عليا أكون متواجد حينما يحتاجون لي، حتى وإن كان ذلك بعيدًا عن رغبتي في الفترة الحالية".

أكد:" حبيت أوضح ده لأن محصلش كلام أصلًا، وبعيدًا عن أي شئ أمنياتي أن منتخبنا المصري لكرة اليد يقدم شئ مشرف في بطولة كأس العالم".

أتم:" اللعيبة المتواجدة عندها القدرة على أنها تشرفنا وكلنا في ضهرهم وندعمهم علشان يقدموا أفضل أداء في البطولة".

وأعلن باروندو قائمة الفراعنة لمعسكر رومانيا استعدادًا لبطولة العالم المقبلة، والتي جاءت على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد علي – عبدالرحمن حُميد – محمد عصام الطيار.

واللاعبون: عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن - علي زين - أحمد هشام السيد - حسن قداح - يحيي الدرع - سيف الدرع - أحمد خيري - محسن رمضان - مهاب سعيد - محمد سند - أكرم يسري - محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري - أحمد عادل - عبد الرحمن فيصل.