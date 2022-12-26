الدولار الأمريكي يسجل أعلى ارتفاع له مقابل الدينار في السوق العراقية

سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي خلال الساعات الـ24 الماضية في السوق العراقية ارتفاعا غير مسبوق تجاوز سقف 155 ألف دينار مقابل كل 100 دولار مما تسبب في حالة من الارتباك في حركة السوق العراقية.

ووصفت صحيفة "الصباح" العراقية الصادرة اليوم الاثنين، ما تشهده سوق صرف العملات الأجنبية من ارتفاع في العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية بأنه "جنوني وغير مبرر وأصاب المواطنين بصدمة كبيرة جراء الارتفاع المتسارع لسعر صرف الدولار".

وذكرت إن هذا الارتفاع "أثر بشكل سلبي على أغلبية الشعب لاسيما محدودي الدخل والطبقات الفقيرة على الرغم من تعهد الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي بالسيطرة على سعر صرف الدولار".

ويأتي هذا الارتفاع بسعر صرف الدولار الأمريكي في ظل انتعاش غير مسبوق في احتياطيات البنك المركزي العراقي التي من المرجح أن تصل إلى 100 مليار دولار بنهاية العام الحالي وهي أرقام غير مسبوقة في تاريخ البنك المركزي العراقي، فضلا عن استقرار صادرات النفط الخام العراقية بمعدل يتجاوز 3 ملايين و300 ألف برميل يوميا.

ودعا النائب هادي السلامي عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي في تصريح للصحيفة البرلمان العراقي إلى عقد "جلسة استثنائية خاصة لمناقشة إدارة البنك المركزي بشأن أسباب تزايد ارتفاع سعر صرف الدولار والإجراءات المتخذة في ظل الأزمة الحالية التي بدأت تتفاقم بشكل كبير".

واتهم إدارة البنك المركزي العراقي "بالفشل وسوء الإدارة والسبب في اختلال التوازنات الاقتصادية في العراق ".