نيويورك تايمز: الشركة المشغلة لنورد ستريم تبدأ في تقييم تكاليف إصلاح الأنابيب

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نقلا عن مصدر مطلع على الأمر لم تذكر اسمه أن الشركة القائمة على تشغيل خط أنابيب الغاز نورد ستريم قد بدأت في تقييم التكاليف المحتملة للاصلاحات الخاصة بالأنابيب التالفة.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين عن الصحيفة قولها إن أحد الاصلاحات تقدر تكلفته المبدئية بحوالي 500 مليون دولار.



كما تعكف شركة استشارية على تقييم الفترة التي يمكن للأنابيب تحمل تعرضها لمياه البحر.



ولم ترد الشركة المشغلة وجازبروم الروسية على الفور على طلب بلومبرج التعقيب.



يذكر أن واحدا من خطي أنابيب نورد ستريم2 واثنين من خطوط نورد ستريم سجلوا انخفاضا في الضغط في أواخر سبتمبر الماضي بسبب ما يبدو أنها انفجارات، حيث وصفت روسيا والدول الغربية الحوادث بأنها أعمال تخريب وألقى كل منهما باللائمة على الآخر.