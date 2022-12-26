روساتوم الروسية تتخذ تدابير لتحسين السلامة النووية في محطة زابوريجيا

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اتخذت شركة روساتوم النووية الحكومية الروسية عددا من التدابير لتحسين سلامة محطة زابوريجيا للطاقة النووية، حسبما قال المدير العام لشركة روساتوم، أليكسي ليخاتشيف.

وقال ليخاتشيف في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا"، "لقد اتخذنا عددا من التدابير لتحسين سلامة محطة زابوريجيا النووية".

وأضاف رئيس روساتوم "نحن الآن نتعامل مع الإمداد الحراري لزابوريجيا وضمان حالتها المستقرة وإمدادات الحرارة إلى مدينة العمال النوويين الأوكرانيين، والتي تأثرت بشدة أيضا".

وقال ليخاتشيف أيضا إن المتخصصين الروس والأوكرانيين يعملون معا لضمان سلامة الموقع، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

في وقت سابق اليوم، أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديميتري مدفيديف، أن موسكو ستبذل قصارى جهدها، لمنع حدوث كارثة نووية، فضلا عن العمل لضمان "عدم وجود نظام النازيين الجدد في كييف".