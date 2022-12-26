السكك الحديدية: أسعار تذاكر قطار التالجو تترواح من 150 إلى 200 جنيه

هنأ المهندس محمد عامر عبدالعزيز، رئيس هيئة السكة الحديدية، الشعب المصري؛ بانطلاق أول قطار من قطارات التالجو.

وأضاف، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" عبر قناة "المحور"، أن القطار يتميز بارتفاع مستوى الرفاهية، كما أن الراكب يكاد يشعر أنه جالس على وسادة هوائية، وفقا لوصفه.

وأوضح أن سرعة القطار تصل 160 كيلومترا في الساعة، موضحًا أن القطار يتضمن عربة مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح أن القطار يتميز بكاميرات مراقبة لتوفير الأمان للركاب؛ ومزود بخدمة بوفيه ملحق بالقطار، موضحًا أن قيمة التذكرة درجة أولى “VIP”تصل إلى 200 جنيه ، والدرجة الثانية 150 جنيه.

وأضاف أنه الوزارة لم تلغ أي مواعيد القطارات؛ ولكن سيتم زيادة عدد القطارات، في مواعيد مميزة، ومناسبة للركاب، مؤكدًا أن الرحلات تستغرق عبر قطار التالجو وقت قصير للغاية، وبأسعار في متناول المواطن.