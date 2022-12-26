أمطار رعدية غزيرة تهطل بشمال سيناء تُفرح أهالي الشيخ زويد

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تشهد محافظة شمال سيناء، أحوالا جوية غير مستقرة، وسقوط أمطار رعدية غزيرة وانخفاض درجات الحرارة في كل مراكز المحافظة.

وأدت الأمطار إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق مختلفة، في مراكز العريش والشيخ زويد ورفح و بئر العبد.

كما دفعت مجالس المدن وفرق الطوارئ للتدخل السريع المعدات إلى الشوارع لإزالة مياه الأمطار من الأحياء وإصلاح اعطال الكهرباء.

من جهته، وجه المهندس أحمد سعيد عرفة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء برفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى لمواجهة تداعيات موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد حاليا.

وشدد سعيد، على انتشار المعدات والأطقم الفنية بالميادين والتمركزات بالمدن طبقاً لخطة الطوارئ والأزمات بالشركة.

موجها بمتابعة كل الشكاوى التي ترد للخط الساخن والخاصة بتجمعات الأمطار و حلها على الفور.

وأكد استعداد الشركة لمواجهة موسم الأمطار، واتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية، وتوقعات هطول السيول والأمطار الغزيرة التى تشهدها المرحلة المقبلة، وإتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة أى طوارئ.

وأكد توافر المولد الاحتياطى (الديزل) بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وجاهزية المعدات وشفاطات وسيارات كسح المياه التعامل الفورى مع أى تجمعات، ذاكرا أنه فى ظل توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فإن كل معدات الشركة جاهزة للتعاون مع الشركات التى تشهد محافظاتها سقوط أمطار غزيرة.

من جهتهم أعرب أهالي مناطق الشيخ زويد ورفح عن فرحتهم بسقوط الأمطار التي يم تخزينها في "هرابات" لاستخدامها في الشرب والزراعة، موضحين أن موسم "الأربعينية" الذي تنخفض فيه درجات الحرارة بشكل حاد، بدأ أمس 25 ديسمبر ويستمر 40 يوما، ويبذر الأهالي حبوب الشعير والقمح، خلاله.