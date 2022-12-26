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إبراهيم حسن: الحماس الزائد السبب وراء إصابات أكرم توفيق

الشروق
نشر في: الإثنين 26 ديسمبر 2022 - 11:13 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 ديسمبر 2022 - 11:13 ص

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي المصري البورسعيدي أن أكرم توفيق لاعب الأهلي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي بسبب حماسه الزائد في التدريبات والمباريات وهو ما حدث معه منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية في وقت سابق.

وقال إبراهيم حسن، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "أكرم توفيق لاعب قوي وأدائه رجولي، ولكن يجب أن يُنصح بالتدخل بعقل أكثر من ذلك بدلاً من التعرض للإصابة".

وأتم حسن تصريحاته في هذا الشأن: "محمد هاني لاعب مميز في الجبهة اليمني ولكنه يحتاج إلى مساندة جماهير الأهلي".


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