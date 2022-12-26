مكتبة الإسكندرية تتيح الاستعارة للباحثين بداية من العام الجديد 2023

أعلنت مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع المكتبات، في بيان اليوم الاثنين، إتاحة خدمة الاستعارة الخارجية للباحثين فقط، بشكل تجريبي بداية العام الجديد في 1 يناير 2023، على أن يكون الباحث من حاملي الاشتراك السنوي، ويسمح للباحث الاستعارة حتى كتابين لمدة أسبوعين قابلة للتجديد مرة واحدة.

وتأتي تلك الخدمة في إطار أنشطة مكتبة الإسكندرية العلمية والثقافية، واستكمالًا لدورها في دعم خطط التنمية الوطنية والاتجاهات العامة للدولة التي تضع قضية التعليم على قمة أولوياتها؛ لنشر العلم والثقافة للجمهور ودورها الريادي في تقديم أفضل الخدمات بالمجالات البحثية لروادها، مما جعلها تتصدر قائمة المكتبات العربية والعالمية.