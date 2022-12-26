تساقط أمطار متوسطة على مدينتي أبوزنيمة وأبورديس بجنوب سيناء

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، حالة من التقلبات الجوية، إذ غطت السحب سماء بعض المدن على فترات متقطعة، بينما تعرضت مدينتي أبو زنيمة وأبورديس لتساقط أمطار متوسطة الحدة، وأعلنت المحافظة استمرار رفع حالة الطوارئ القصوى تزامنًا مع موجة سوء حالة الطقس التي تشهدها البلاد.



ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسيارات شفط المياه لرفع تراكمات المياه التي خلفتها الأمطار بشوارع مدن أبوزنيمة وأبورديس، خاصة على الطرق الدولية والرئيسية لتسهيل حركة المرور.



وقال اللواء أحمد سعيد عرفة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، إنه يجري رفع تجمعات مياه الأمطار أولًا بأول طبقًا لخطة التمركز والانتشار الموضوعة مسبقًا للتعامل مع مياه الأمطار والسيول.



وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في تصريح اليوم الاثنين، أنه جرى رفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى لمواجهة تداعيات موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد، من خلال نشر المعدات والأطقم الفنية بالميادين والتمركزات بالمدن طبقًا لخطة الطوارئ.



وأكد أن شركة المياه استعدت على أعلى مستوى لمواجهة موسم الأمطار، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية، وتوقعات هطول السيول والأمطار الغزيرة التي تشهدها المرحلة المقبلة، مع توافر المولد الاحتياطي "الديزل" بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وجاهزية المعدات وشفاطات وسيارات كسح المياه للتعامل الفوري مع الموقف.



وأشارت إلى أنه جرى رفع درجة التأهب القصوى بالخط الساخن (125)؛ لمتابعة الشكاوى الخاصة بتجمعات الأمطار لحلها على الفور، والتنسيق بين غرفة عمليات الشركة وغرفة عمليات المحافظة، مع انتشار أفراد فرق للمتابعة الميدانية، وفرق للتطهير، وفرق متابعة المحطات على جميع مواقع العمل وفقا لخطة الانتشار.