سجن مؤبد وغرامة نصف مليون لتاجر هيروين بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة المتهم "ناصر .س" بالسجن المؤبد وتغريمه نصف مليون جنيه، لاتهامه بترويج وتعاطي الهيروين في مدينة نصر.



وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثاني في محافظة القاهرة أحرز جوهراً مخدراً هيروين بقصد الاتجار والتعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.



وكشفت شهادة مجريي التحريات بالقضية بأنه حال المرور الأمني شاهد المتهم يقف بجانب الطريق بصورة لافتة وحاول الابتعاد عن قوة الشرطة حال مشاهدته لها، فاستوقفه، وعقب الاطلاع على تحقيق شخصيته تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه في إحدى القضايا الجنائية فتم التحفظ عليه، وبتفتيشه وقائياً قبيل اصطحابه لديوان القسم عثر على كيس بلاستيك بداخله جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار والتعاطي.