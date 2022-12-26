قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن البيض يسجل قفزة تاريخية؛ وأسعارًا غير مسبوقة، مؤكدا أن كرتونة البيض تتراوح من 90 إلى 92 جنيهًا.

وأضاف خلال برنامج "90 دقيقة" عبر قناة "المحور"، أن أسباب هذا الارتفاع، هو ارتفاع أسعار في مدخلات هذه الصناعة؛ كاشفًا عن ارتفاع أسعار الأعلاف وحبوب الصويا والذرة في السوق المصري؛ كما وصلت أسعار الصويا 37 ألف جنيهًا للطن.

وأوضح أن هناك عدم استقرار في سوق الدواجن؛ وأن هذه الصناعة تمر بأزمة طاحنة مؤكدًا أن بعض المستوردين استغلوا الأزمة ورفعوا أسعار مدخلات الإنتاج.

وأكد أنه ابتداء من أول أكتوبر وحتى الآن تم الإفراج عن 1.1 مليون طن، كما أن هذه كمية ليست كافية، والسوق يعاني من عجز في السلع بنسبة 60%، مطالبا بالإفراج الفوري عن مدخلات الصناعة المتواجدة في الموانئ.