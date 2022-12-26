سقوط أمطار غزيرة على محافظة دمياط

تعرضت محافظة دمياط، لموجة من الطقس السيء، بسقوط أمطار غزيرة على جميع مدن وقرى المحافظة، مما أثر على الحركة المرورية، في أغلب شوارع وميادين المحافظة، نظرا لتساقط الأمطار بشكل مستمر، مما أدى لصعوبة الحركة بالشوارع في بعض المناطق.

من جهة أخرى، صرح مجدي الموافي، شيخ صيادين عزبة البرج، أن حركة الصيد توقفت، وتم منع المراكب الصغيرة من الخروج للصيد بسبب سوء حالة الطقس، لاحتمال غرق المراكب الصغيرة في حالة خروجها للصيد، وسيستمر منعها لحين تحسن الأحوال الجوية، والانتهاء من نوة الفيضة الصغرى والتي تستمر لمدة 5 ايام.

من جهتها شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على رؤساء المدن والمراكز ومدير عام الطرق، لمتابعة انسداد البالوعات، محذرة من التهاون في التعامل مع الظروف المناخية التي تتعرض لها المحافظة، كما طالبت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، من رؤساء المدن عمل حصر للمدن والقرى التي بحاجة الى معدات لمواجهة الأمطار الغزيرة، علاوة علي رفع حالة الطوارئ وتشكيل فرق الصيانه بقطاعي المياه والكهرباء، لمواجهة أية آثار ناتجة عن الأمطار .