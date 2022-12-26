واشنطن: تعرض 4 شبكات كهرباء لهجمات في يوم عيد الميلاد

تعرضت أربع محطات فرعية للطاقة في ولاية واشنطن الأمريكية لهجمات في يوم عيد الميلاد، مما أدى إلى تعطيل الخدمة للآلاف من السكان، بعد أسابيع فقط من إطلاق النار على مرافق الكهرباء في ولاية كارولينا الشمالية مما دفع مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) إلى إجراء تحقيق، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الإثنين.

وقالت بلومبرج إن وكالات إنفاذ القانون تحقق الآن على الأقل في ثمانية هجمات على محطات كهرباء في أربع ولايات في الشهر الماضي ما أكد على ضعف شبكات الكهرباء في البلاد.

ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان هناك علاقة تربط بين تلك الهجمات التي تعرضت لها شبكات الكهرباء.

وفي أحدث الحوادث خارج مدينة تاكوما بولاية واشنطن، بات الآلاف بدون كهرباء بعد أن اقتحم مخربون أربع محطات فرعية وأتلفوا المعدات، وأدى ذلك إلى نشوب حريق في إحدى الحالات، حسبما أفادت إدارة مأمور مقاطعة بيرس.

وبشكل إجمالي، بات 14 ألف شخص بدون كهرباء بسبب تلك الهجمات.