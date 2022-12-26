مهاجم تشيلي ينتقد مارتينيز بعد سخريته من مبابي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شن مهاجم منتخب تشيلي ولاعب فريق باليرمو الإيطالي ماوريسيو بينيا، هجوما عنيفا على الحارس الدولي الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز بعد سخريته من النجم الفرنسي مبابي.

وكان حارس الأرجنتين مارتينيز قد سخر عقب المباراة النهائية من بطولة كأس العالم 2022 من الفرنسي كيليان مبابي هداف بطولة كأس العالم 2022 برصيد 8 أهداف.

وكان مارتينيز قد حمل دمية أثناء الاحتفال بفوز منتخب الأرجنتين بكأس العالم على شكل النجم مبابي مما جعله عرضة لانتقادات الكثيرين حول العالم.

وقال ماوريسيو بينيا ساخرًا بشدة من مارتينيز: «من هو ديبو مارتينيز الذي يسخر من مبابي؟!».

وأضاف مهاجم منتخب تشيلي المخضرم: «إذا كنت حارس مرمى وسجل لاعب في مرماي 4 أهداف من أصل 4 تسديدات له خلال المباراة سأمشي أمامه مثل الطفل الصغير خجلاً».