أحمد حسن: اتمنى اتحاد الكرة ورابطة الأندية تدعم مستشفى 57357

أكد الكابتن أحمد حسن، لاعب المنتخب الوطني السابق، أن معدن المصريين الحقيقي يظهر في وقت الأزمات ومستشفى 57357 من الأماكن المهمة لعلاج أطفالنا وتمر بأزمة، قائلا: "احنا من أول الناس اللي كنا متواجدين مع المستشفى من أول يوم انشاء وكنا حاسين بقيمة المكان وأهميته".

وأوضح أحمد حسن، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنه في خلال الأزمة التي يعيشها صرح كبير بحجم مستشفى 57357 دورنا الان ندعم ونساند، مؤكدا أن الجميع يحاول المساعدة رغم الظروف الصعبة.

وتابع: "دورنا المجتمعي في دعم مستشفى 57357 لا نتأخر عنه بأي طريقة، وأتمنى من اتحاد الكرة ورابطة الأندية أن يأخذوا خطوة ويكون في استقطاع جزئي من الأجور لدعم المستشفى".