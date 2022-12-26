خبير: قطاع الأدوية يعاني من مشاكل بسيطة والوصول لمتخذي القرار صعب

أكد الدكتور أحمد فتحي، صاحب أحدى المشروعات الناشئة في مجال الأدوية، أن قطاع الأدوية فى مصر يعاني من مشاكل كثيرة ولكنها بسيطة يسهل حلها ويجب أن يتم حلها من خلال متخذي القرار، مشيرا إلى أن الوصول إلى متخذي القرار في مصر صعب جدا.

وأضاف الدكتور أحمد فتحي، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن هناك الكثير من المشاكل في اختيار الشركات الناشئة التي يتم تمويلها في مصر، مؤكدا أن تسهيل الاجراءات التي تواجه الشركات الناشئة في أيد متخذي القرار ونحاول التواصل مع المسؤولين في الحكومة ولكن دون رد.

وأشار الدكتور أحمد فتحي، إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة كان يدعمهم عندما كان قائما بمنصب وزير الصحة والان لا يستطيعون التواصل معه، مؤكدا على أهمية تواصل المسئولين مع القائمين على مشروعات الشركات الناشئة لحل مشاكلهم.