نتنياهو ينأى بنفسه عن تصريحات ابنه بشأن محاكمة الفساد

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نأى رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، بنفسه عن تصريحات نجله يائير التي تحدث فيها عن أولئك المسؤولين عن محاكمة والده بتهمة الفساد.

وكان يائير نتنياهو قد دعا في مقابلة إذاعية إلى أن تتم محاكمة أولئك المسؤولين قي مكتب المدعي العام عن محاكمة والده بالفساد، بتهمة الخيانة.

وكتب نتنياهو الأب عبر موقع تويتر اليوم الإثنين "أحب ولدي يائير، وهو شخص مستقل بآرائه"، وأضاف "كل شخص له الحق في الإعراب عن النقد، ولكنني اختلف مع تصريحاته التي نشرت أمس".

وتحدث يائير نتنياهو في المقابلة التي جرت يوم الجمعة الماضي عن "انقلاب سياسي خبيث هنا".

وقال إن المدعي والشرطة كانا على علم "بأنهم كانوا يخططون للإيقاع برجل برئ، تصادف أنه سيكون رئيسا للوزراء منتخبا من الشعب الإسرائيلي.. ومن أجل ذلك قاموا بإلغاء انتخابات ديمقراطية".

وأضاف يائير: "هذا يوصف بأنه خيانة.. والجميع مدعوون للنظر في القانون والاطلاع على عقوبة الخيانة. سأقول فقط إنها ليست حكما بالسجن". وترجمت وسائل إعلام إسرائيلية ذلك بأنه تلميح إلى عقوبة الإعدام بتهمة الخيانة.

ولا يشغل يائير نتنياهو أي منصب حكومي، لكن ينظر إليه على نطاق واسع بأنه مستشار نافذ لوالده.

واستندت محاكمة بنيامين نتنياهو بتهمة الفساد، والتي بدأت في عام 2020، إلى اتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة ورشاوى.

وينفي بنيامين نتنياهو دائما هذه الاتهامات، قائلا إنه يتم اضطهاده.

وبعد فوزه في انتخابات الأول من نوفمبر الماضي، شكل نتنياهو ائتلافا دينيا يمينيا.

وتخطط حكومته لإحداث تغييرات واسعة في القانون ويرى الكثير أنها استهدف إضعاف النظام القضائي، في خطوة يرى مراقبون أنها قد تشهد إسقاط التهم عنه.