المقاولون: نسعى لتسويق مدافع الفريق في أوروبا مثل صلاح والنني

كشف محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، موقف ناديه من رحيل عمر فايد نجم دفاع الذئاب.

وقال فتحي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الشمس»: «عمر فايد مدافع مميز والمقاولون العرب يسعى للاستفادة منه عن طريق تسويقه في أوروبا على غرار محمد صلاح ومحمد النني».

وأضاف: «طالبت اللاعب بالاستمرار على مستواه خلال المرحلة المقبلة، والتطور حتى نتمكن من تسويقه بشكل جيد في أوروبا، بما يخدم مصلحة اللاعب والنادي».

وتطرق محمد عادل للحديث عن تعادل الفريق أمام الزمالك ، حيث قال: «الفريق ظهر بشكل قوي وكان يستحق الفوز بالمباراة أمام الزمالك».

وأتم: «كنا نواجه فريقا كبيرا، وكنت قلقا من استقبال هدف بعدما أهدرنا العديد من الفرص».

المقاولون العرب تعادل سلبيا أمام الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.