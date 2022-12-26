الكرملين: بوتين لا يعتزم تهنئة بايدن بالعام الجديد

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم تهنئة نظيره الأمريكي جو بايدن؛ بمناسبة العام الميلادي الجديد.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية اليوم الاثنين، عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله:" تعمقنا في الوقت الحالي في العداء المتبادل لدرجة أنه لا يوجد مجال للتهنئة".

وأفادت "إنترفاكس" بأن بيسكوف لم يوضح ما إذا كان سيتم استبعاد زعماء دول آخرين أيضا من التهنئة بالعام الجديد بعد تصنيفهم كأعداء أو غير أصدقاء لروسيا بسبب تطبيق هذه الدول عقوبات على موسكو.

يشار إلى أن الرئيس بايدن كان قد وصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين عقب غزو الأخير لأوكرانيا بأنه "مجرم حرب" و"ديكتاتور قاتل" و"يجب محاكمته"، كما فرضت واشنطن، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، عقوبات قاسية على موسكو على خلفية الغزو.