بطريرك الأقباط الكاثوليك: نتمنى عاما جديدا مَلِيء بالخير والمحبة على مصر

هنأ الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بجميع أطيافه مسلمين وأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وعبر خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، عبر فضائية "النهار" مساء السبت، عن امتنانه الكبير لكافة أطياف المجتمع المصري، لما قدموه من مظاهر محبة تمثلت في المعايدة والتهنئة بعيد القيامة المجيد، متمنيا عام جديد يملؤه الخير والمحبة والسلام على وطنا الحبيب مصر، وأن تسود العالم كله قيم المحبة والتسامح.

وأكد أن رسالة السيد المسيح ليست فقط روحية، ولكنها اجتماعية تحث الجميع على التضامن، مستشهدا بكلمة قداسة البابا فرانسيس "في النهاية كلنا إخوة"، موضحا أن الاختلاف في موعد الاحتفال بين الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية ما هو إلا اختلاف تقويم، نظرا لتباين حساب التقويم المصحح عن التقويم القديم.

وأضاف أن الكنائس تجمعها وحدة الصلاة والعمل الخدمي المشترك في المجتمع، والمتمثل في "مجلس كنائس مصر" فضلا عن المستوى الأكبر الذي يختص بالتوحيد في العقائد والشعائر وتوحيد المعمودية والاعتراف، موضحا أن الاختلاف ليس عقائديا ولا إيمانيا ولكنه في حساب التوقيت.

ويحتفل المسيحيون مساء اليوم السبت، بليلة عيد الميلاد المجيد، والتي تختلف توقيتها بين الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية التي تحتفل به في السابع من يناير من كل عام.