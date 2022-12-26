الأرصاد: الكتل الهوائية المؤثرة على مصر قادمة من جنوب أوروبا

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء بدأ رسميًا وجغرافيًا في مصر، مشيرًا إلى أن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من مصادر منخفضة في درجات الحرارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد، أن «الكتل الهوائية المؤثرة على مصر قادمة من جنوب أوروبا»، منوها بأنها تحمل بالكثير من الرطوبة، بمرورها على البحر المتوسط.

ولفت إلى أن السواحل الشمالية شهدت سقوط أمطار لمدة 4 أيام؛ متوسطة في بعض الأماكن، وغزيرة في أماكن أخرى، قائلًا إن الأمطار امتدت لمناطق من الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد.

وأوضح أن المنخفض الجوي يتجه في الساعات المقبلة، إلى شرق الجمهورية، لافتًا إلى أن السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء، معنية بسقوط أمطار غزيرة غدًا.

وحذر من أن الأمطار قد تصل لحد السيول في بعض مناطق شمال سيناء، مؤكدًا في الوقت نفسه أن أمطار الغد، ليست مثل الأمطار الغزيرة التي سقطت في الإسكندرية اليوم.

ونوه إلى استمرار انخفاض الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل، والأولى من الصباح الباكر، لتتراوح الصغرى ما بين 12 إلى 14 درجة، مناشدًا المواطنين الحذر الشديد وارتداء الملابس الشتوية بشكل رسمي.