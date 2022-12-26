رئيس الأرجنتين: سنمتثل لحكم المحكمة بإعادة أموال بوينس أيرس



أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، اليوم الاثنين، إنه سيلتزم بحكم المحكمة العليا الذي يدعو الحكومة إلى إعادة الأموال الخاصة بمدينة بوينس آيرس، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن تغريدة للرئيس على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وقال فرنانديز في تغريدته إن الأرجنتين ستقوم بتسديد المدفوعات إلى العاصمة، التي تسيطر عليها المعارضة، باستخدام السندات المستحقة في عام 2031.



وأضاف فرنانديز أنه يعتبر الحكم غير عادل وسيواصل الاعتراض عليه.



يشار إلى أن تجاهل الرئيس الأرجنتيني حكم المحكمة العليا الصادر في 23 ديسمبر الجاري تسبب في إثارة أزمة.