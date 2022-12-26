عالم فيروسات ألماني: جائحة كورونا انتهت

يرى عالم الفيروسات الألماني كريستيان دروستن أن جائحة كورونا قد انتهت.

وقال رئيس علم الفيروسات في مستشفى برلين الجامعي "شاريتيه" في تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية المقرر صدورها غدا الثلاثاء: "إننا نشهد أول موجة متوطنة مع فيروس سارس-كوف-2 هذا الشتاء، وفي رأيي، الجائحة قد انتهت".

وذكر دروستن، أنه بعد هذا الشتاء ستكون مناعة السكان واسعة ومرنة بحيث يصعب على الفيروس الوصول إليها في الصيف. في المقابل أوضح دورستن أن الحالة الوحيدة التي قد تعوق ذلك هو ظهور متغير جديد للفيروس، وقال: "لكنني لا أتوقع ذلك حاليا".

وفي سياق متصل، أعرب كريستيان كاراجانيديس، وهو عضو في مجلس الخبراء الألماني لمكافحة كورونا، عن تفاؤله فيما يتعلق بالجائحة، وقال: "أتوقع أن الجائحة ستكمل دورتها الآن"، متوقعا انتهاءها عقب الشتاء.

وبينما لا يزال من المرجح حدوث موجة أو موجتين صغيرتين من كورونا، أشار كاراجانيديس، الذي يرأس الجمعية الألمانية لطب العناية المركزة وطب الطوارئ، إلى أن مناعة السكان صارت قوية، كما تراجع إلى حد كبير عدد مرضى كورونا في وحدات العناية المركزة.

ويشارك حاليا العديد من الخبراء، مثل رئيس لجنة التطعيم الدائمة (ستيكو) توماس ميرتنز، التقييم بأن كورونا أصبح الآن مرضا متوطنا. ويرى ميرتنز أن ما يميز الجائحة بشكل أساسي هي أنها مسببة لمرض غير معروف عالميا وليس لدى الناس أي تاريخ مناعي معه. وأوضح ميرتنز في نهاية أكتوبر الماضي أن الأمر لم يعد كذلك.